De Trocadéro à Michel-Ange-Auteuil 16e arrondissement Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 14h30 à 16h30

.Public adolescents adultes. payant Plein 16 €

– de 12 ans 8 €

Découvrez le 16e arrondissement de Paris à travers l’histoire du village de Passy.

L’histoire du 16ème arrondissement reste l’une des plus méconnues de Paris. Lorsque nous sommes place du Trocadéro, notre regard est attiré vers la tour Eiffel et nous sommes enclins à regarder au Sud. Pourtant, votre guide spécialiste de Paris vous invite à partir à l’Ouest pour marcher sur les terres du village de Passy et découvrir un formidable patrimoine architectural de la première moitié du XXème siècle, impressionnant de diversité.

Nous retracerons l’histoire de la colline de Passy et du Palais de Chaillot puis nous nous dirigerons vers la rue Franklin où ce festival architectural nous attend. Les constructions se sont multipliées dans ce secteur avant la Première guerre mondiale et dans l’entre-deux guerres.

Nous entrerons ensuite dans ce qui fût le village de Passy avant de devenir un quartier de la capitale.

Cette étape sera l’occasion de marcher sur la trace d’écrivains aussi célèbres que Balzac, Proust et Maupassant. Nous évoquerons aussi la riche histoire de Passy depuis le XVIIème siècle avec l’histoire des hommes politiques tels que Clémenceau et Franklin.

Vous serez conquis par le calme de ce quartier ainsi que par les histoires de vie de ces hommes et femmes, silhouettes familières de ce quartier de Paris.

Guillaume Le Roux anime des visites guidées dans Paris depuis de nombreuses années. Passionné par la capitale française mais aussi de voyages, il écrit un blog où il partage ces expériences dans le monde et à Paris.

16e arrondissement Trocadéro 75016 Paris

Contact : https://exploreparis.com/fr/2411-de-trocadero-a-michel-ange-auteuil-voyage-a-travers-le-vieux-village-de-passy.html

©exploreparis De Trocadéro à Michel-Ange-Auteuil, voyage à travers le vieux village de Passy