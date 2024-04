De traverse Villa Bernasconi Lancy, vendredi 19 avril 2024.

De traverse Un week-end autour des cartes d’itinéraires pédestres de Jean-Louis Johannide 19 – 21 avril Villa Bernasconi

Début : 2024-04-19T18:00:00+02:00 – 2024-04-19T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T14:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:00:00+02:00

Dans son projet d’édition de cartes d’itinéraires pédestres, Jean-Louis Johannides invite illustrateur·ice·s, auteur·ice·s et photographes à investir l’espace de la carte sensible pour donner forme aux itinéraires qu’il a conçus à travers le canton de Genève.

A la Villa Bernasconi, l’ensemble de la collection De traverse sera réunie, dans l’exposition Se situer – la fabrique d’une carte conçue par Nicolas Robel et Jean-Louis Johannides. L’occasion de découvrir les premières cartes éditées avec Nicolas Robel, David Wagnières, Oscar Baillif, Élisa Larvego, Miriam Kerchenbaum et Christian Lutz, ainsi que des carnets sonores, des ateliers de cartographies sensibles et d’écriture, un concert-lecture et des dessins inédits. Un week-end pour fêter la carte, le territoire, et tout ce qui s’y trame.

Vendredi 19 avril de 18h à 21h

Samedi 20 avril de 14h à 18h

Dimanche 21 avril de 14h à 18h

Gratuit

Sans inscription

Les ateliers sont ouverts aux personnes malvoyantes et aveugles.

Plus d’information sur: www.villabernasconi.ch

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Grand-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève

