De to(u)te beauté ! Atelier Broderie Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

De to(u)te beauté ! Atelier Broderie Dax, 19 février 2022, Dax. De to(u)te beauté ! Atelier Broderie Carrémment Curieux 22 rue Neuve Dax

2022-02-19 14:30:00 – 2022-02-19 16:30:00 Carrémment Curieux 22 rue Neuve

Dax Landes EUR 30 Venez broder le motif de votre choix sur un tote bag et repartez de cet atelier avec un superbe sac personnalisé et brodé par vous même. Animé par Stéphane Ré – Brodeuse d’art.

Kit fourni. Venez broder le motif de votre choix sur un tote bag et repartez de cet atelier avec un superbe sac personnalisé et brodé par vous même. Animé par Stéphane Ré – Brodeuse d’art.

Kit fourni. Venez broder le motif de votre choix sur un tote bag et repartez de cet atelier avec un superbe sac personnalisé et brodé par vous même. Animé par Stéphane Ré – Brodeuse d’art.

Kit fourni. Carrémment Curieux 22 rue Neuve Dax

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Carrémment Curieux 22 rue Neuve Ville Dax lieuville Carrémment Curieux 22 rue Neuve Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

De to(u)te beauté ! Atelier Broderie Dax 2022-02-19 was last modified: by De to(u)te beauté ! Atelier Broderie Dax Dax 19 février 2022 Dax Landes

Dax Landes