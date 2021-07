Paris Archives nationales - Hôtel de Soubise Paris De tout mon coeur Archives nationales – Hôtel de Soubise Paris Catégorie d’évènement: Paris

D'un matin de printemps est une œuvre pour piano et violon (ou violoncelle ou flûte), écrite au printemps 1917 par Lili Boulanger. Il s'agit d'une des dernières pièces qu'elle a été en mesure de composer sans l'aide de sa grande sœur, Nadia Boulanger, avant sa mort prématurée des suites d'une maladie. La Sonate n° 1 pour violon et piano de Gabriel Fauré a été créée le 27 janvier 1877 à la Salle Pleyel. Le compositeur, au piano, accompagnait la jeune violoniste Marie Tayau. Cette toute première œuvre de musique de chambre de Fauré enthousiasma le public parisien. Elle fut dédiée au frère de sa jeune fiancée, le violoniste Paul Viardot. Subito, composée en 1992 par Witold Lutosławski, fut commandée par la World Life and Accident Corporation de Richmond afin de figurer comme pièce obligatoire du Concours international de violon d'Indianapolis, sur la suggestion de Josef Gingold, violoniste et directeur du concours. Aujourd'hui, il s'agit de l'une des rares pièces composées pour un concours qui figure dans le grand répertoire du violon. La Sonate n° 2 pour violon et piano de Johannes Brahms fut composée durant un séjour d'été idyllique en Suisse. Son émerveillement pour l'environnement suave et bienveillant l'a inspiré pour l'écriture de cette sonate, remplie d'optimisme et d'insouciance.

