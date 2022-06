De Tinieblas Centre Pompidou Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

De Tinieblas Centre Pompidou, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 20h30 à 23h00

. payant Tarif plein : 18 € Tarif réduit : 14 € Pass ManiFeste : 10 € Pass Jeune : 5 €

Dans le cadre de la programmation « Berlin, nos années 20 » De Tinieblas est le grand œuvre de Stefano Gervasoni, ses leçons de ténèbres inspirées par le poète espagnol José Angel Valente. La poésie et la musique se rattachent à l’histoire de ce genre musical liturgique, qui s’est développé en France au XVIIe siècle. L’électronique de Gervasoni ajoute au chœur réel, un chœur virtuel de façon subreptice ou envahissante. Soit dans le même espace que le chœur réel, soit dans des espaces virtuels, jouant les effets de répons et de masquage, créant les illusions acoustiques. La vidéo de Pachini apporte une lumière supplémentaire à ces leçons de ténèbres contemporaines. « Je conçois la composition sous un angle double : la création d’objets musicaux, et la création de leurs conditions d’écoute. » Stefano Gervasoni s’inscrit dans la proximité directe de la pensée musicale de Helmut Lachenmann, une rencontre qui fut décisive en tout. En première partie, le nouveau trio à cordes de Lachenmann, sollicité par l’ensemble recherche depuis plusieurs décennies. Partie 1 Trio à cordes de l’ensemble recherche

Melise Mellinger violon

Geneviève Strosser alto

Åsa Åkerberg violoncelle Helmut Lachenmann Streichtrio 2 – création française

Stefano Gervasoni Abri – création française Partie 2 SWR Vokalensemble Stuttgart

Yuval Weinberg direction

Benoit Meudic électronique Ircam Stefano Gervasoni De Tinieblas – création française

Paolo Pachini vidéo (production SWR) Rencontre Samedi 18 juin, 19h / Ircam, Salle Stravinsky

Projection du film « Images d’une œuvre n°26 : De Tinieblas de Stefano Gervasoni ».

Un film de Véronique Caye, avec la collaboration de Philippe Langlois. Entrée libre dans la limite des places disponibles Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou. Avec le soutien de la Sacem. https://www.centrepompidou.fr L’ensemble rechercheLe SWR Vokalensemble Stuttgart

© Klaus Mellenthin Centre Pompidou Pompidou 75004 Paris Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/de-tinieblas/detail/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/de-tinieblas/detail/

stefano_gervasoni_6_©_olivier_allard_web

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Pompidou Adresse Pompidou Ville Paris lieuville Centre Pompidou Paris Departement Paris

Centre Pompidou Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

De Tinieblas Centre Pompidou 2022-06-18 was last modified: by De Tinieblas Centre Pompidou Centre Pompidou 18 juin 2022 Centre Pompidou Paris Paris

Paris Paris