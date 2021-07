Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues De Tholon au Tétrodon Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

De Tholon au Tétrodon Martigues, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Martigues. De Tholon au Tétrodon 2021-07-08 – 2021-07-08 Lycée Paul Langevin Avenue Docteur Alexandre Fleming

Martigues Bouches-du-Rhône Sur les rives de l’étang de Berre, une visite du site de l’agglomération gallo-romaine de Tholon ainsi que de son étonnant voisin, le Tétrodon, permet d’aborder la question de l’habitat. Comment vivait-on sur les rives de l’étang de Berre dans l’antiquité ? Comment imaginait-on de nouvelles formes d’habitation dans les années 1970 ? Les visites de chacun des sites apportent quelques réponses à ces questions. Balade commentée entre le site antique de Tholon et le Tétrodon, pour découvrir et confronter deux exemples d’habitats séparés de 2000 ans. contact.aha@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 95 Sur les rives de l’étang de Berre, une visite du site de l’agglomération gallo-romaine de Tholon ainsi que de son étonnant voisin, le Tétrodon, permet d’aborder la question de l’habitat. Comment vivait-on sur les rives de l’étang de Berre dans l’antiquité ? Comment imaginait-on de nouvelles formes d’habitation dans les années 1970 ? Les visites de chacun des sites apportent quelques réponses à ces questions. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Étiquettes évènement : Autres Lieu Martigues Adresse Lycée Paul Langevin Avenue Docteur Alexandre Fleming Ville Martigues lieuville 43.42162#5.05904