DE TETE EN CAPE PAUL B. – MASSY, 5 avril 2023, MASSY.

DE TETE EN CAPE PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-04-05 au 2023-04-05 15:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce spectacle Le carnaval des métamorphosesUne grenouille sautillante, un ours pataud et déjà, l’imaginaire bouillonne de leurs gestes, de leurs formes et de leurs couleurs si caractéristiques ! Et si, à force d’observation mutuelle, les choses venaient à se métamorphoser ?La chorégraphe Balkis Moutashar s’amuse à jouer sur les apparitions pour mieux bousculer les images toutes faites, et oser d’étonnants mélanges. Dès lors, les mouvements et les costumes se combinent, créant des associations surréalistes pleines de surprises et d’humour.L’arrivée d’un super-héros et d’une princesse vient encore semer le trouble, avec leurs gestes emblématiques tirés de l’univers des contes ou de la bande dessinée. Tout ce petit bestiaire se retrouve alors, à force d’échanges et d’associations, dans une danse commune et rituelle, pour célébrer nos identités multiples. Une ode joyeuse et insolite aux créatures fantasmagoriques et à la complexité du vivant ! EUR12.0 12.0 euros

Votre billet est ici

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC 91300

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce spectacle

Le carnaval des métamorphoses

Une grenouille sautillante, un ours pataud et déjà, l’imaginaire bouillonne de leurs gestes, de leurs formes et de leurs couleurs si caractéristiques ! Et si, à force d’observation mutuelle, les choses venaient à se métamorphoser ?

La chorégraphe Balkis Moutashar s’amuse à jouer sur les apparitions pour mieux bousculer les images toutes faites, et oser d’étonnants mélanges. Dès lors, les mouvements et les costumes se combinent, créant des associations surréalistes pleines de surprises et d’humour.

L’arrivée d’un super-héros et d’une princesse vient encore semer le trouble, avec leurs gestes emblématiques tirés de l’univers des contes ou de la bande dessinée. Tout ce petit bestiaire se retrouve alors, à force d’échanges et d’associations, dans une danse commune et rituelle, pour célébrer nos identités multiples. Une ode joyeuse et insolite aux créatures fantasmagoriques et à la complexité du vivant !

.2023-04-05.

Votre billet est ici