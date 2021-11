DE TÊTE EN CAPE / Cie Balkis Moustashar (Danse) Théâtre Gérard Philipe, 7 mars 2022, Orléans.

DE TÊTE EN CAPE / Cie Balkis Moustashar (Danse)

Théâtre Gérard Philipe, le lundi 7 mars 2022 à 20:00

Une danse étonnante qui parle de travestissement et de métamorphose, entre déguisements d’enfants, culture populaire et tradition carnavalesque. De tête en cape brouille les catégories et propose au jeune public une danse à la fois joyeuse et un peu étrange, miroir de nos identités multiples et en perpétuel mouvement.

Tarif plein : 11€ Tarif réduit : 6€ : (- de 16 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, groupe d’au moins 10 personnes)

Un monde de figures hautes en couleur et d’apparitions fantasmagoriques, dans lequel une grenouille aux pattes d’ours croise parfois une princesse aux pouvoirs de super-héros…

Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans Loiret



