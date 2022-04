De Tchekhov à Courteline Salle Marcelle Tassencourt Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

De Tchekhov à Courteline

Salle Marcelle Tassencourt, 22 mai 2022, Versailles.

Salle Marcelle Tassencourt, le dimanche 22 mai à 16:00 10€, gratuit jusqu’à 11 ans

Quatre pièces en un acte : La demande en mariage, L’ours, La délaissée et La paix chez soi par le Théâtre des 2 rives. Salle Marcelle Tassencourt 7bis Rue Pierre Lescot, 78000 Versailles Versailles Clagny Glatigny Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T19:00:00

