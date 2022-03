DE TA FORCE DE VIVRE Toulouse, 11 mai 2022, Toulouse.

DE TA FORCE DE VIVRE THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse

2022-05-11 – 2022-05-13 THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis

Toulouse Haute-Garonne

8 EUR 8 20 le deuil est une drôle d’affaire. Une bestiole difficile à attraper. Et dont on parle peu. Je pense. Il me semble. Ou alors avec beaucoup de pudeur. Tant et tant qu’on se retrouve souvent un brin surpris. Par cet après. Oui. Les hauts. Les bas. L’industrie de la mort. Les formulaires à remplir. Tous les machins-trucs gouvernementaux à faire. Et les cercueils à vendre. Pis l’entourage qui parle plus fort d’un coup. Comme intimidé par le chagrin.

Mon père est mort. Et… ben oui : ça fait partie de la vie. Ça arrive tous les jours des pères qui meurent. Ça arrive tous les jours, oui, depuis que le monde est au monde.

Salle : le Studio

Durée estimée : 1h20

