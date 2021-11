De ta force de vivre ThéâtredelaCité (ex-TNT), 11 mai 2022, Toulouse.

De ta force de vivre

du mercredi 11 mai 2022 au jeudi 19 mai 2022 à ThéâtredelaCité (ex-TNT)

### Théâtre Bonjour. Mon père est mort. Et… ben oui : ça fait partie de la vie. Ça arrive tous les jours des pères qui meurent. Ça arrive tous les jours, oui, depuis que le monde est au monde. Et quand il est mort, j’étais pas une enfant. Et il était malade. Pis ça a été une longue agonie. Alors… tsé. Mais le deuil est une drôle d’affaire. Une bestiole difficile à attraper. Et dont on parle peu. Je pense. Il me semble. Ou alors avec beaucoup de pudeur. Tant et tant qu’on se retrouve souvent un brin surpris. Par cet après. Oui. Les hauts. Les bas. L’industrie de la mort. Les formulaires à remplir. Tous les machins-trucs gouvernementaux à faire. Et les cercueils à vendre. Pis l’entourage qui parle plus fort d’un coup. Comme intimidé par le chagrin. Et puis, les situations absurdes. Les malaises vertigineux. Les plongées dans les souvenirs. Des moments de nostalgie crasse qui viennent te mordre au cou. Et puis se sentir fragile. Égarée. Ébranlée. Vouloir continuer de vivre, mais plus savoir comment… exactement. Entendre des « j’ai pas peur de la mort », mais voir tout le monde qui course à sa jeunesse. Se sentir fatiguée. Écœurée. Arrêter tout. Décider de poser des questions. De lire des affaires. Pour tenter de comprendre. Trouver du sens. Puis.. écrire. Espérer le meilleur. Et appeler ça… « De ta force de vivre » _Marie-Ève Perron_ ### + d’infos [Site Theatredelacite](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/de-ta-force-de-vivre-2/) ![]() ### Infos Pratiques : * Les 11, 12, 13, 16, 17, 18 & 19 mai 2022 à 19h * Samedi 14 mai à 18h * Durée : 1h20 * Le Studio

Tarifs : 8€ à 12€

Culture

ThéâtredelaCité (ex-TNT) 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

