… de suspension Association Le ciel dans l’escalier Arles, dimanche 25 février 2024.

… de suspension Suspension… du moment à la délicatesse ou la force des mots et des notes.

Isabelle Nyssen, Sébastien, Abdul Jaba seront nos fabuleux points d’ancrage, et d’envol poétique surtout. Dimanche 25 février, 16h00 Association Le ciel dans l’escalier 12 € (10 € pour les adhérents à la Nuit de la Poésie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-25T16:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T16:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

Isabelle Nyssen a rencontré Olivier Agulhon avec qui elle a noué une profonde et fidèle amitié. Cet artiste, érudit, modeste et discret lui a laissé en héritage un gros cahier de riches alexandrins.

La rencontre d’Isabelle avec Jean-Marc Sajous permet la découverte d’extraits de cette œuvre si particulière qui n’a pas encore été éditée.

Sébastien, auteur compositeur, est interprète à ses heures. Passionné des idées traversées d’émotions, il donnera dans un répertoire doux et passionné, intimiste et poignant, ses poèmes originaux, chansons influencées du jazz, de la musique brésilienne et de la scène française.

Il sera accompagné de Paul Lequesne, soufflant à vos oreilles ses mélodies écrites ou improvisées. Pour que vive l’harmonie du sens et du sensible.

Jaba, Abdul Compositeur, pianiste et homme de radio, fut membre d’un groupe actif avec le plasticien Franck Lesbros, avant de créer avec Thézame Barrême le groupe Hedy Lamarr, (arrangements, machines son,). Ex-libraire, il crée aussi à Radio Utopie des concepts d’émissions, bâtissant des ponts entre littérature et musique.

Il jouera sa composition intitulée DOGRA MAGRA

Association Le ciel dans l’escalier 58, rue du 4 Septembre, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/lecieldanslescalier/?ref=page_internal [{« type »: « phone », « value »: « 0679384661 »}]

poésie musique

Ciel dans l’Escalier