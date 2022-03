DE SUEUR ET D’ENCRE Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

DE SUEUR ET D’ENCRE Le Monfort théâtre, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 13 avril 2022 au dimanche 24 avril 2022 :

dimanche

de 16h00 à 17h15

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

payant

Un spectacle de cirque contemporain québécois tout public tout en beauté et en performance ! Issus de la nouvelle génération du cirque québécois, les quatre artistes du Cirque Barcode livrent un spectacle d’une technicité impressionnante, utilisant l’acrobatie comme catalyseur de leurs multiples questionnements autour de la mémoire.

De sueur et d’encre met en scène quatre histoires entrecroisées où chaque protagoniste livre son morceau de vie imaginaire à travers une discipline de cirque : cerceau aérien, boîtes à cigares, main à main… Ici, la prouesse technique de ce quatuor virevoltant se fond harmonieusement avec le propos du spectacle, qui nous interroge sur le rôle de la mémoire dans la construction de notre identité. Face au stockage presque infini de la technologie, quel est notre droit à l’oubli ?

Remarquable, à vif, en pagaille, drôle et poignant, c’est un spectacle à vous faire rire, pleurer, sursauter, à vous émerveiller, et surtout à vous couper le souffle. Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015 Contact : 01 56 08 33 88 reservations@lemonfort.fr https://www.lemonfort.fr/programmation/sweat-ink-2022 https://www.facebook.com/MonfortTheatre https://twitter.com/MonfortTheatre Date complète :

2022-04-13T20:30:00+01:00_2022-04-13T21:45:00+01:00;2022-04-14T20:30:00+01:00_2022-04-14T21:45:00+01:00;2022-04-15T20:30:00+01:00_2022-04-15T21:45:00+01:00;2022-04-16T20:30:00+01:00_2022-04-16T21:45:00+01:00;2022-04-17T16:00:00+01:00_2022-04-17T17:15:00+01:00;2022-04-20T20:30:00+01:00_2022-04-20T21:45:00+01:00;2022-04-21T20:30:00+01:00_2022-04-21T21:45:00+01:00;2022-04-22T20:30:00+01:00_2022-04-22T21:45:00+01:00;2022-04-23T20:30:00+01:00_2022-04-23T21:45:00+01:00;2022-04-24T16:00:00+01:00_2022-04-24T17:15:00+01:00

Jan Hromadko

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Monfort théâtre Adresse Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Ville Paris lieuville Le Monfort théâtre Paris Departement Paris

Le Monfort théâtre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

DE SUEUR ET D’ENCRE Le Monfort théâtre 2022-04-13 was last modified: by DE SUEUR ET D’ENCRE Le Monfort théâtre Le Monfort théâtre 13 avril 2022 Le Monfort théâtre Paris Paris

Paris Paris