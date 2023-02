DE SUEUR ET D’ENCRE Cirque Barcode LA CIGALIERE, 9 février 2023, SERIGNAN.

La Mairie de Sérignan (1.1104939 / 2.1104937 / 3.1104938) présente ce spectacle Issus de la nouvelle génération du cirque québécois, quatre artistes proposent un voyage dans notre monde contemporain. Sur les méandres de nos souvenirs personnels et collectifs, à l’heure où la technologie s’offre le luxe de ne rien omettre, le virevoltant quatuor s’interroge sur le droit à l’oubli et sur les traces laissées sur la toile par nos vies. En équilibre sur le fil fragile de la mémoire, on s’immisce dans la vie de ces hommes et de ces femmes pour y découvrir pensées, émotions et désirs. Remarquable, aÌ vif, en pagaille, dro?le et poignant, c’est un spectacle aÌ vous faire rire, pleurer, sursauter, aÌ vous eìmerveiller, et surtout aÌ vous couper le souffle ! Avec : Alexandra Royer, Eve Bigel, Eric Bates, Tristan Nielsen Dramaturge, metteur en scène et scénographe : Jean-Pierre Cloutier Compositrice : Betty Bonifassi Créateur lumière : Arnaud Belley-Ferris Diffusion : Quartier Libre ProductionsTarif réduits : plus de 60 ans, moins de 11 ans, étudiant de moins de 25 ans, groupe de plus de 6 personnes.Réservation PMR : 04 67 326 326

LA CIGALIERE SERIGNAN PARC DE LA CIGALIÈRE Herault

