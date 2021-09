Longwy Longwy Longwy, Meurthe-et-Moselle DE SUEUR ET D’ACIER, TÉMOIGNAGES DE SIDÉRURGISTES – JOURNÉES DU PATRIMOINE Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Longwy Meurthe-et-Moselle Le film documentaire présente les métiers des sidérurgistes, à travers des témoignages d’anciens sidérurgistes, des films et des photos d’archives. Il a été réalisé par Maxime Simone, produit par Santé-Pays-Haut avec la collaboration du Syndicat des retraités CGT de Longwy et de l’ARPA de Saulnes. Projection suivie d’une diffusion de vidéos d’archives et d’une exposition de photographies sur les sidérurgistes au travail. Pass sanitaire exigé. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Lieu Longwy Adresse Médiathèque intercommunale Jean-Paul Durieux Avenue de l'Aviation Ville Longwy