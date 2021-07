Bagnols Église Saint-Blaise de Bagnols Bagnols, Rhône De St Blaise à St Roch, un parcours d’Art et de Lumière Église Saint-Blaise de Bagnols Bagnols Catégories d’évènement: Bagnols

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Blaise de Bagnols

Mise en lumière de l’art du vitrail contemporain : : A l’église Saint Blaise, les vitraux de Jean-Jacques Fanjat, peintre verrier en présence de l’artiste. A la salle des Marronniers : en résonance avec les créations de Jean-Jacques Fanjat exposition photographique et film A la Chapelle St Roch : découverte des nouveaux vitraux, réalisés par Daniel Mottet et son équipe de vitraillistes amateurs. Démonstration de savoir faire pour adultes et enfants.

entrée libre

Parcours découverte autour de l’Art du vitrail contemporain en présence des peintres verriers, Jean-Jacques Fanjat et Daniel Mottet et son équipe Église Saint-Blaise de Bagnols 69620 Bagnols Bagnols Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

