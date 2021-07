Mitry-Mory Maison des Solidarités de Mitry-mory Mitry-Mory, Seine-et-Marne De souffles et de cordes… Maison des Solidarités de Mitry-mory Mitry-Mory Catégories d’évènement: Mitry-Mory

De souffles et de cordes… Maison des Solidarités de Mitry-mory, 13 septembre 2021, Mitry-Mory.

Maison des Solidarités de Mitry-mory, le lundi 13 septembre à 15:00 Extraits des programmes : Le Chansonnier de Bayeux & Une histoire de souffles Maison des Solidarités de Mitry-mory 1 ter avenue du dauphiné 77290 mitry-Mory Mitry-Mory Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T15:00:00 2021-09-13T16:00:00

