Le déni d’un fils condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Au milieu de ce couple, un médecin et sa collègue luttent pour faire leur travail et un peu plus que ça… Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant. Drame d’Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve… France – 2021 – 1h32 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T20:30:00 2021-12-22T22:00:00;2021-12-26T14:30:00 2021-12-26T16:00:00

