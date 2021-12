Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret DE SON VIVANT Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant. 2h 02min / Drame De Emmanuelle Bercot Par Emmanuelle Bercot, Marcia Romano Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T17:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-27T18:00:00 2021-12-27T20:00:00

