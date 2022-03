De son étude de marché à sa stratégie commerciale Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

De son étude de marché à sa stratégie commerciale Cité des sciences et de l’Industrie, 12 avril 2022, Paris. De son étude de marché à sa stratégie commerciale

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 12 avril à 14:00

“Etude de marché”,”business model “, “business plan”, “stratégie commerciale”… Découvrez les principales notions qui vous permettront de mener efficacement votre projet de création d’entreprise et questionnez votre modèle économique. 14h-17h [ATELIER] Les principales notions qui vous permettront de mener efficacement votre projet de création ! Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

De son étude de marché à sa stratégie commerciale Cité des sciences et de l’Industrie 2022-04-12 was last modified: by De son étude de marché à sa stratégie commerciale Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 12 avril 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris