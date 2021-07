De Son et Sciure Place de l’Hôtel de ville,Sotteville-lès-Rouen, 17 août 2021-17 août 2021, Sotteville-lès-Rouen.

De Son et Sciure

Place de l’Hôtel de ville, Sotteville-lès-Rouen, le mardi 17 août à 10:30

De Son et Sciure —————- association d’auto-construction participative tournée vers le spectacle vivant et durable présente : ### HORZINES STARA Horzines Stara c’est l’histoire des vieilles de ce monde, qui jouent d’un langage que l’on comprend sans connaître, ou que l’on connaît sans comprendre. A travers des polyphonies mystérieuses aux teintes d’Europe de l’Est, ce groupe Caennais développe une musique protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive, issue des racines du trad et du psychédélisme. Aux Traversées de Tatihou en 2019, lauréates du GO 2021, Horzines poursuit sa route et sortira un album pour 2022. [https://www.facebook.com/HorzinesStara](https://www.facebook.com/HorzinesStara) ### VIVENTRE Sur des textes personnels évoquant l’art, les rencontres et les luttes, VIVENTRE est une création sonore, visuelle et textuelle. Pièce pluridisciplinaire (un Slam’dit) toujours en mouvement, parfois en image, où la musique joue un rôle d’évocation flâneuse, tout autant que les mots. Autrice et Interprète : Charlotte Goupil [https://www.facebook.com/larchotte.goupil](https://www.facebook.com/larchotte.goupil)

Sur entrée libre, gratuit

De Son et Sciure, association d’auto-construction participative tournée vers le spectacle vivant et durable présente…

Place de l’Hôtel de ville,Sotteville-lès-Rouen Place de l’Hôtel de ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T10:30:00 2021-08-17T13:00:00