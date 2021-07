Metz Église Saint-Eucaire Metz, Moselle De son clocher roman à ses chapelles gothiques, venez découvrir cette église Église Saint-Eucaire Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

De son clocher roman à ses chapelles gothiques, venez découvrir cette église Église Saint-Eucaire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Metz. De son clocher roman à ses chapelles gothiques, venez découvrir cette église

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Eucaire Gratuit. Entrée libre. Pour les personnes à mobilité réduite, l’accès se fait par la porte latérale.

Visitez librement l’église Saint-Eucaire, laissez-vous émerveiller par son architecture et son riche patrimoine mobilier. Église Saint-Eucaire 98 rue des Allemands, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Église Saint-Eucaire Adresse 98 rue des Allemands, 57000 Metz Ville Metz lieuville Église Saint-Eucaire Metz