De si jolies prairies – sortie CPIE Etsaut, 4 juin 2022, Etsaut.

De si jolies prairies – sortie CPIE Etsaut

2022-06-04 – 2022-06-04

Etsaut Pyrénées-Atlantiques Etsaut

EUR 0 0 Réservées au bétail, les prairies permanentes se reconnaissent à leurs fleurs et graminées exceptionnelles. En vallée d’Aspe, on les préservent depuis 50ans. Guidés par leur agriculteur et des naturalistes, découvrez ces champs de biodiversité très prisés.

Avec le conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine et ADAM64

Réservées au bétail, les prairies permanentes se reconnaissent à leurs fleurs et graminées exceptionnelles. En vallée d’Aspe, on les préservent depuis 50ans. Guidés par leur agriculteur et des naturalistes, découvrez ces champs de biodiversité très prisés.

Avec le conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine et ADAM64

+33 5 59 36 28 98

Réservées au bétail, les prairies permanentes se reconnaissent à leurs fleurs et graminées exceptionnelles. En vallée d’Aspe, on les préservent depuis 50ans. Guidés par leur agriculteur et des naturalistes, découvrez ces champs de biodiversité très prisés.

Avec le conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine et ADAM64

Etsaut

dernière mise à jour : 2022-03-31 par