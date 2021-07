Paris Théâtre du Parc Paris De ses mains Théâtre du Parc Paris Catégorie d’évènement: Paris

De ses mains Théâtre du Parc, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 18h à 19h20

Le samedi 25 septembre 2021

de 11h à 12h20

Le dimanche 26 septembre 2021

de 11h à 12h20

payant

Cie Lunatic Conception et mise en scène Cécile Mont-Reynaud Promenade circassienne et musicale. Suivez le fil rouge que l’on vous tend pour découvrir des tableaux circassiens, plastiques et sonores qui se construisent et se défont sous vos yeux. Des artistes de quatre générations se croisent, filent et tissent dans un entrelacs de gestes, de voix et de traces. Ces scènes « artisanales » nous parlent des liens qui se tissent au monde, de génération en génération, et du faire, de ses mains, dans un monde en perte de sens et de relation avec autrui – avec le corps et avec l’environnement. Spectacles -> Jeune public Théâtre du Parc Route de la Pyramide – Parc Floral Paris 75012

