12e edition de ses battements d’elles ————————————- ### _À corps…dedans dehors_ _En corps: plus que l’homme invité aux réussites sociales, à la sublimation, les femmes sont corps. Plus corps donc plus écriture. Longtemps c’est en corps qu’elle a répondu aux brimades, à l’entreprise familiale-conjugale, de domestication, aux répétées tentatives de la castrer. Celle qui a tourné dis mille fois sept fois dans sa langue dans sa bouche avant de ne pas parler, ou elle en est morte, ou elle connaît sa langue et sa bouche mieux que tous. Maintenant, je-femme vais faire sauter la Loi: éclatement désormais possible, et inéluctable; et qu’il se fasse tout de suite dans la langue._ Hélène Cixous écrivaine – Le rire de la méduse – Editions Galilée Du 11 novembre au 1 décembre 2021 En centre ville à l’Espace Saint Césaire Dans le quartier du Trébon et le village de Mas-Thibert A corps… dedans dehors… l’actualité brûle aux corps des femmes… Cette édition évoque les corps, de ce corps féminin dans sa matrice, une énigme, dans sa nudité, une transgression, dans sa violence achetée, dans son enfermement, et dans cet engagement à dire la résistance, dans cette question incessante de la domestication et de la soumission des femmes… puis de ce corps quand la peur du dehors prend toute sa place… le corps comme une voix (e)… à la liberté … Du 11 au 13 novembre de 18h30 à 22h à l’Espace Saint Césaire, La compagnie de l’ambre invite deux artistes : Eléonore Pironneau plasticienne vivant entre Paris et Londres pour sa nouvelle exposition de photographies et Ecritures Enlacé.e.s, suivie d’un vernissage et d’une lecture d’extraits par Claudine Pellé avec la présentation du livre Enlacés […] un discours autour et Roxane Borgna comédienne et metteuse en scène de La Cie les Nageurs de Nuit avec le spectacle Suis-je encore vivante ? autour des écrits de Griselidis Real autrice peintre et prostituée suisse (1929 – 2005) Le dimanche 14 novembre à 15h à l’Espace Saint Césaire La compagnie de l’ambre invite les artistes et le public à venir converser avec les associations L’Amicale du Nid (Accompagnement et insertion des personnes en situation ou en danger de prostitution) et du Planning Familial Avignon (sous réserve) sur le thème Le corps des femmes dans l’art… l’espace public… l’intimité. Le 19 novembre à 14h et 20h, c’est la rencontre avec Geneviève Couraud secrétaire générale de NEGAR – soutien aux femmes afghanes. Elle nous parlera de la situation des femmes, de leurs engagements pour la liberté face aux talibans et de nos possibles actions, suivie de lectures d’écrits et témoignages de femmes afghanes Les mercredi 24 novembre et 1 décembre au Mas Clairanne -Trebon et au centre social Les tuiles bleues à Mas Thibert La compagnie de l’ambre présente sa nouvelle création Souliers de sable de Suzanne Lebeau un spectacle à partir de 5 ans. Une pure poésie de 45 m’ jouée par Claire Madelenat et Matthieu Philippon avec des photographies de Chris Voisard projetées et dans une mise en scène de Claudine Pellé. Avec le soutien de la Drac Paca Politique de la ville – La ville d’Arles – Les contrats ville ( ACCM – 13 Habitat – Erilia – Unicil- CD13 ) et la Caf / Reaap. Remerciements à la Cie Elephant vert , Les passeurs de rêves, Le Théâtre d’Arles , Le Citron jaune, Les Grandes Largeurs A la technique : Gaël Rodier Les jauges sont limitées et les réservations sont conseillées. Dans le respect des règles sanitaires. La compagnie de l’ambre – Claudine Pellé 0607405759 – [[cie.ambre@orange.fr](mailto:cie.ambre@orange.fr)](mailto:cie.ambre@orange.fr)

Entrée libre

Festival pour la diffusion et la création d’écritures féminines singulières

