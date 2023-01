DE SANT BLASI À CARNAVAL Pézenas, 6 février 2022, Pézenas .

SAINT BLAISE

Samedi 4 Février :

15h : Accueil à la Collégiale.

Diaporama « Sur les traces de Saint-Blaise à travers l’Europe et le Monde.

Dégustation de la tisane de Saint-Blaise

15h30 : Visite de la chapelle Saint-Blaise et évocation de la vie du Saint Patron de la cité

16h30 : Exposition du Saint Sacrement

17h : Vêpres solennelles chantées par les Little Ursulines – Direction Michel Mazet, suivies de la traditionnelle bénédiction des gorges

19h : Rendez-vous Place des États du Languedoc

Sant Blasi insuffle la Carnavaline et ouvre les portes de la Ville au Carnaval ! Le rituel festif, en déambulation carnavalesque à travers la ville, est orchestré par le COLLECTIF TEMPORADAS

21h : Repas à la Maison du Peuple – sur réservation : 06 74 59 29 67

21h30 : Balèti avec le groupe LA TALVERA

Dimanche 5 février :

10h15 : Rassemblement devant l’église Sainte-Ursule (Place Justin Paulinier)

10h30 : Départ procession vers la collégiale Saint-Jean avec la nouvelle statue

de Saint-Blaise

11h : Messe à la collégiale Saint-Jean avec bénédiction de la statue par le Père Gérard Blayac – vicaire général du diocèse de Montpellier. Bénédiction des enfants et des gâteaux de Saint-Blaise

12h : Prière pour la Paix dans le monde et lâché de colombes (suivi du verre de l’amitié) – Parvis de la collégiale Saint-Jean

CHARIVARI

Vendredi 10 février :

19h : Rendez-vous Cour d’honneur de la Mairie (6 rue Massillon)

Charivari au son des fifres et des tambours piscénois en petassou et fourrure

DEAMBULATION et SOIREE BALETI

Samedi 11 février :

11h : Rendez-vous au «Café des Arts» pour un apéritif inter-associations

LES FADAS / LE COLLECTIF TEMPORADAS / LES MACHOUS / LES AMIS DU POULAIN

(Vente des cartes de membre, d’affiches et des places du spectacle des Machous)

19h : Rendez-vous Cour d’honneur de la Mairie (6 rue Massillon)

Déambulation et danses traditionnelles en panel animées par LES BODÈGAS DE LA MONTAGNE NOIRE et LES GRAILLES DE PÉZENAS

21h : Rendez-vous à la Maison du Peuple

Soirée Balèti.

CARNAVAL DES ÉCOLES

Vendredi 17 février :

de 14h à 15h45 : Rendez-vous Place Boby Lapointe

Rassemblement musical et dansant avec les musiciens des AMIS DU POULAIN et Les FADAS DU TAMAROU

Charivari dans les rues de Pézenas avec les écoles maternelles, élémentaires et les structures Petite Enfance de Pézenas.

Crémation du Roi Carnaval et goûter offert par la Ville

SOIRÉE BLANCHE

Vendredi 17 février :

À PARTIR de 19h : Soirée blanche LOUS MACHOUS « Tous en Panel » Entrée gratuite – Maison du Peuple

SOIRÉE SPECTACLE

Samedi 18 février :

20h : Soirée spectacle LOUS MACHOUS (ouverture dès 19h)

Entrée 10€ (vente samedi 4 et 11 février sur le marché) – Maison du Peuple

#TEMPS FORT

Fête carnavalesque autour de Saint-Blaise, patron de la ville.

Sant Blasi insuffle la Carnavaline et ouvre les portes de la ville au Carnaval !

