De salon en salon au Château de Grosbois

Le samedi 20 mai 2023

de 14h00 à 15h00

Le samedi 27 mai 2023

de 14h00 à 15h00

Le samedi 03 juin 2023

de 14h00 à 15h00

Le samedi 10 juin 2023

de 14h00 à 15h00

Le samedi 17 juin 2023

de 14h00 à 15h00

Le samedi 24 juin 2023

de 14h00 à 15h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif normal 15 € Tarif – de 18 ans 10 € – de 7 ans gratuit Pénétrez à pas feutrés dans le château de Grosbois pour une visite commentée à la découverte de plus de quatre siècles d’histoire de France d’Henri IV à nos jours. Le château est une belle demeure de campagne du XVIIe siècle, de style Louis XIII, avec ses toits à la française en ardoise grise, son fronton triangulaire et ses façades de briques aux coins de pierre blonde que le couchant embrase. Vous y retrouverez la marque de tous les grands styles et aurez le sentiment d’entrer un peu dans l’intimité d’une maison familiale, la demeure de campagne des Princes de Wagram. A 15km de Paris, le château de Grosbois est blotti dans un berceau de verdure au coeur d’un vaste domaine boisé. Les descendants du maréchal Berthier ont su lui conserver son mobilier et son charme d’antan. Le château offre une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands styles français. De la salle à manger avec ses fresques Louis XIII à la bibliothèque Restauration réalisée par le fils du Maréchal Berthier, vous marcherez sur les pas de Napoléon Ier en traversant le Salon de l’Empereur puis la vaste Galerie des Batailles commandée par le Maréchal Berthier pour recevoir avec faste son suzerain et sa cour. >> En savoir plus sur l’histoire du château Si vous goûtez à la vie de château, poursuivez votre visite en assistant à un concert d’exception dans le Grand Salon ou l’Orangerie du Château (réservation obligatoire). Bénéficiez du tarif préférentiel si vous « combinez » la visite commentée du château et le concert. Enfin, le Domaine accueille également le centre d’entrainement hippique de Grosbois, dernière étape des chevaux avant les courses à l’hippodrome de Vincennes. Venez le visitez pendant que la saison des courses bat son plein. Inscrivez-vous ! D’autres visites de châteaux ? Le lieu de rendez vous sera indiqué sur votre billet. Le château est situé à Boissy -Saint-Léger Contact : https://exploreparis.com/fr/1093-visite-commentee-chateau-grosbois.html#see_other_comment https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/1093-visite-commentee-chateau-grosbois.html#see_other_comment

