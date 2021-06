Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône De Salin de Giraud au Salin de Badon – visite guidée Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

De Salin de Giraud au Salin de Badon – visite guidée Arles, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Arles. De Salin de Giraud au Salin de Badon – visite guidée 2021-07-04 07:00:00 – 2021-07-04 12:00:00 La Capelière C134 de Fiélouse

Arles Bouches-du-Rhône Visite d’une cité jardin ouvrière, unique dans le sud de la France et découverte de paysages typiques de Camargue au sein de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue.



NB : Prévoir un déplacement en voiture de Salin de Giraud à Salin de Badon, 11,5 km. De la cité ouvrière de Salin de Giraud au Salin de Badon dans la réserve naturelle nationale de camargue, une histoire d’hommes à l’origine de la Réserve. reservedecamargue@espaces-naturels.fr +33 4 90 97 00 97 http://www.snpn.com/reservedecamargue De la cité ouvrière de Salin de Giraud au Salin de Badon dans la réserve naturelle nationale de camargue, une histoire d’hommes à l’origine de la Réserve. Visite d’une cité jardin ouvrière, unique dans le sud de la France et découverte de paysages typiques de Camargue au sein de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue.



NB : Prévoir un déplacement en voiture de Salin de Giraud à Salin de Badon, 11,5 km.

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Arles Adresse La Capelière C134 de Fiélouse Ville Arles lieuville 43.41646#4.73497