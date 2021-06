Salin-de-Giraud salin de giraud Bouches-du-Rhône, Salin-de-Giraud De Salin de Giraud à Salin de Badon salin de giraud Salin-de-Giraud Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Visite d’une cité jardin ouvrière (unique dans le sud de la France) et découverte de paysages typiques de Camargue au sein de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. (Prévoir un déplacement en voiture de Salin de Giraud à Salin de Badon, 11,5 km). RdV à 7h du matin devant l’office de tourisme de Salin de Giraud Inscription obligatoire à partir du 4 juin pour la visite du 4 juillet et du 1er juillet pour la visite du 1er août. En raison de l’épidémie de Covid-19 et des annonces gouvernementales, la sortie peut être annulée.

8 €. Gratuit pour les adhérents à la SNPN (société nationale de protection de la nature)..

De la cité ouvrière au Salin de Badon dans la réserve nationale de camargue, une histoire d’hommes à l’origine de la Réserve. salin de giraud 13129 Salin-de-Giraud Bouches-du-Rhône

2021-08-01T07:00:00 2021-08-01T12:00:00

