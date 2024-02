De Ruines et de Rage Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, jeudi 14 mars 2024.

Du 2024-03-14 20:00 au 2024-03-14 21:00.

DE RUINES ET DE RAGE**, performance poétique et musicale sur la révolte par la compagnie À Corps Rompus – Mikaël Bernard**

C’est la révolte, le contre-courant, des braises sur lesquelles on souffle, un amas de pensées qui ne veulent pas nous laisser coi face à la parole médiatique, c’est un mouvement amorcé.

L’objet de cette proposition de la compagnie À Corps Rompus est de traverser des textes contemporains qui ne relèvent pas du théâtre afin d’y explorer leur contenu poétique, rythmique et musical afin d’en créer une version scénique : comme on peut faire feu de tout bois, faisons théâtre de tout texte. Elle mêle textes non théâtraux et musique live afin de créer un objet hybride à mi-chemin entre le concert et le spectacle.

Auteurs et autrices

Mariette Navarro, Florence Pazzottu, Amandine André, Stéphane Nowak Papantoniou, Ronan Chéneau

Distribution

Performance : Chloé Maniscalco

Performance musicale : Marie-Laure Picard

Collaboration artistique : Stéphane Pisani

Mise en scène : Mikaël Bernard

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2