De rouille et de poix – Aurélien Lemonnier Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

De rouille et de poix – Aurélien Lemonnier Marseille 2e Arrondissement, 1 février 2023, Marseille 2e Arrondissement . De rouille et de poix – Aurélien Lemonnier 72 Rue De la Joliette Espace d’exposition GT Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Espace d’exposition GT 72 Rue De la Joliette

2023-02-01 – 2023-02-25

Espace d’exposition GT 72 Rue De la Joliette

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône (…) La poix a le temps pour se laisser glisser. Elle parait solide en étant liquide ; rigidification du temps, comme un état d’entre deux de la matière proche de cet état pa- roxystique de la dépression psychiatrique où la personne dîtes mélancolique semble ne plus bouger, prostrée dans une altérité apollinienne. Tout comme la poix, le mélancolique bouge cependant, son sang circule, sa respiration passe, quelques mouvements reflexes font hoqueter ses membres. La poix comme bile noire, comme l’humeur solide de la rate, comme matériau de la mélancolie. Tout emporté dans un ailleurs interne qui n’en finit plus de couler.



vernissage le 1er février 2023 de 19h à 22h Exposition d’Aurélien Lemonnier https://www.espacegt.free.fr/ Espace d’exposition GT 72 Rue De la Joliette Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Espace d'exposition GT 72 Rue De la Joliette Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Espace d'exposition GT 72 Rue De la Joliette Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

De rouille et de poix – Aurélien Lemonnier Marseille 2e Arrondissement 2023-02-01 was last modified: by De rouille et de poix – Aurélien Lemonnier Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 1 février 2023 72 Rue De la Joliette Espace d'exposition GT Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône