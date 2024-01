DE ROME À BYZANCE, RETOUR AU DÉBUT DU MOYEN ÂGE MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE Toulouse, dimanche 3 mars 2024.

DE ROME À BYZANCE, RETOUR AU DÉBUT DU MOYEN ÂGE MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Venez en apprendre plus sur la vie quotidienne au temps des Romains.

Venez découvrir les Francs et les Romains du Moyen Âge !

Les associations « Numerus Invictorum » et « Viatores » vous présentent leur mode vestimentaire, leur équipement militaire, les techniques de combat ou encore le commerce et les techniques d’écriture.

Sans réservation (Il est vivement conseillé de prendre un billet en ligne pour éviter le temps d’attente en caisse). .

MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact.saintraymond@culture.toulouse.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00



L’événement DE ROME À BYZANCE, RETOUR AU DÉBUT DU MOYEN ÂGE Toulouse a été mis à jour le 2024-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE