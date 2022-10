« De rocs et d’écumes » Théâtre et poésie à La Chevalerie

« De rocs et d’écumes » Théâtre et poésie à La Chevalerie, 24 février 2023, . « De rocs et d’écumes » Théâtre et poésie à La Chevalerie



2023-02-24 20:30:00 – 2023-02-24 23:00:00 DE ROCS ET D’ÉCUMES d’après l’oeuvre de Eugène Guillevic Avec Marie-Christine Barrault et Gérard Audax

Violon : Guillaume Dettmar

Scénographie : Jacques Meunier

Lumières : Bastien Quatrehomme

Musiques : Guillaume Dettmar

Conception et mise en scène :

Aurélie Audax

Production : Théâtre Clin d’Oeil Une table, un banc… une jetée qui s’avance vers une mer qu’on imagine, un musicien solitaire qui meuble le calme de son violon… Et un couple. Un couple d’enfants, âgés de 10 ou 100 ans, peu importe, qui jouent à repeindre le monde. Il est Guillevic, elle est Guillevic: deux facettes d’un poète du quotidien, qui vous invitent à entendre l’histoire de l’ homme qui «vivait en poésie». Le violoniste les observe … Son regard est musique… Ici, les mots sont comme « les animaux, pleins de plumes, de piquants et de poils ». Ils « chatouillent, dépouillent, dérouillent, farfouillent et tripatouillent… ». On pense à l’enfance et à l’école des champs, « où il suffit de tremper les pieds dans le ruisseau pour que les nuages et le ciel te regardent… » Ici comme ailleurs, les mots servent à ouvrir une porte… Vendredi 24 févier à 20h30 à La Salle de La Chevalerie (Saint-Amour, 39) Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes : 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Les spectacles « Carte blanche » sont au tarif unique de 10 €

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public :

1 place d’armes, Saint-Amour

03 84 48 76 69 dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville