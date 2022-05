De Rameau à Ravel / Festival Berlioz

2022-08-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-22 Concert symphonique

C’est un voyage dans la musique française de Rameau à Ravel en passant par Berlioz que propose l’orchestre Les Siècles de François-Xavier Roth, habitué à interpréter chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

