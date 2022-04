De rage, de rêve et d’os Les Eyzies, 8 avril 2022, Les Eyzies.

De rage, de rêve et d’os Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies

Récit-conte suivi d’une causerie, avec Bernadète Bidaude et Jean-Loïc Le Quellec.

“Une main peinte il y a des milliers d’années nous fait signe. “De rage, de rêve et d’os” tire sur le fil des nos archéologies intimes et collectives. Entre métamorphose, mouvance et mémoire. De milliers de femmes sont dans la rue, paumes de leurs mains tendues et peintes de rouge sang. Parmi elles, Talie, une jeune archéologue découvre une merveille d’art rupestre. Par la voix d’un os manquant, par les mains d’une mère tirant le manteau de fourrure d’un lièvre, par le galop magique d’une vieille devenue cavale, le récit rejoint une femme posant la dernière pierre sur le corps de sa petite fille il y a 18 000 ans. Et là le rituel commence.

Tout cela se fond, se superpose, se répond par la parole poétique.

A prtir de 15 ans. Réservation recommandée.

+33 6 85 13 91 15

©Contes du Leberou

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

