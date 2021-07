Paris Théâtre Ouvert - Centre national des dramaturgies contemporaines Paris De quoi sommes-nous faits ? Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines Paris Catégorie d’évènement: Paris

De quoi sommes-nous faits ? Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines, 28 août 2021-28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 28 au 29 août 2021 :

samedi de 16h à 18h30

gratuit

À l’occasion de ses 50 ans, Théâtre Ouvert a passé commande à 10 auteur·rice·s de pièces courtes, leur demandant de choisir un événement advenu dans les cinquante dernières années (public ou privé, sociétal, intime, politique, historique…) qui les a marqués, pour le mettre en écho avec le temps présent. Le fruit de ces commandes donnera lieu à un chantier-laboratoire et à des mises en voix des pièces dans tous les espaces de Théâtre Ouvert, avec la participation des auteur·rice·s, du 21 au 29 août 2021. Avec les auteurs et autrices Sidney Ali Mehelleb, Françoise Dô, Nicolas Doutey, Julien Gaillard, Lancelot Hamelin, Pauline Haudepin, Haila Hessou, Charlotte Lagrange, Marilyn Mattéi, Grégoire Vauquois. accompagné.e.s des comédien·n·e·s Charlotte Clamens, Daniel Delabesse et Judith Henry. Spectacles -> Théâtre Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines 159 Avenue Gambetta Paris 75020

11 : Mairie des Lilas (904m) 3 : Gallieni (963m) Ligne 3b (Station Porte des Lilas)

Contact : http://www.theatre-ouvert.com/ Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-08-28T16:00:00+02:00_2021-08-28T18:30:00+02:00

Théâtre ouvert

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre Ouvert - Centre national des dramaturgies contemporaines Adresse 159 Avenue Gambetta Ville Paris lieuville Théâtre Ouvert - Centre national des dramaturgies contemporaines Paris