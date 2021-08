Paris Théâtre Ouvert - Centre national des dramaturgies contemporaines île de France, Paris De quoi sommes nous faits ? Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

De quoi sommes nous faits ? Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines, 28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 18h30 à 20h30

Le samedi 28 août 2021

de 16h à 18h30

Le dimanche 29 août 2021

de 16h à 18h30

Le dimanche 29 août 2021

de 18h30 à 20h30

gratuit

À l'occasion de ses 50 ans, Théâtre Ouvert a passé commande à 10 auteur·rice·s de pièces courtes, leur demandant de choisir un événement advenu dans les cinquante dernières années (public ou privé, sociétal, intime, politique, historique…) qui les a marqués, pour le mettre en écho avec le temps présent. Le fruit de ces commandes donnera lieu à un chantier-laboratoire et à des mises en voix des pièces dans tous les espaces de Théâtre Ouvert, avec la participation des auteur·rice·s, du 21 au 29 août 2021. Ouvertures au public Samedi 28 août à 16h et 18h30 Dimanche 29 août à 16h et 18h30 Une rencontre avec les dix auteurs et autrices clôturera chacune de ces journées autour d'un verre. GRATUIT sur réservation

Ligne 3 (Station Gambetta) Ligne 3Bis (Station Pelleport ou Saint-Fargeau) Ligne 11 (Station Porte des Lilas) Bus 20, 60, 61, 64, 76, 96 (Station Pelleport) Bus 26, 69, 102 (Station Mairie du 20e) Ligne 3b (Station Porte des Lilas)

Contact :Théatre Ouvert 01 42 55 74 40 accueil@theatreouvert.com http://www.theatre-ouvert.com/ 0142555550 resa@theatreouvert.com Spectacles -> Théâtre

Théâtre Ouvert

