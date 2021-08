De quoi rêvent les pingouins Salle Nougaro, 20 novembre 2021, Toulouse.

De quoi rêvent les pingouins

Salle Nougaro, le samedi 20 novembre à 11:00

### Jeune public / Théâtre et Marionnettes Un pingouin se retrouve dans un laboratoire confronté à l’absurdité de notre monde moderne. Deux soigneurs tentent de l’apprivoiser en lui enseignant des gestes répétitifs sans aucun sens pour lui. D’autant que les dispositifs mécaniques des expériences se détraquent et s’emballent, hors de contrôle. Ce spectacle à la croisée du théâtre, de la danse et de la marionnette, aborde l’urgence de la mobilisation pour le climat en utilisant les ressorts de l’humour et de l’émerveillement. Il présente la domestication et la vulnérabilité d’un seul animal sauvage comme la métaphore poétique de l’exploitation de la nature par l’homme et de la fragilité des équilibres du vivant. ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://sallenougaro.com/spip.php?article409) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 20 novembre à 11h * À partir de 5 ans * Durée : 50 mn

6€ (enfant) / 8 € (adulte)

Culture

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



