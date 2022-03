DE QUOI RÊVENT LES PINGOUINS ? Pennautier Pennautier Catégories d’évènement: Aude

Pennautier Aude EUR 5 5 Théâtre Tout public à partir de 5 ans

Compagnie : En Votre Compagnie

Durée : 50 min

Un soigneur apprivoise un pingouin femelle. Peu à peu conditionné, l’oiseau sauvage apprend nombre de gestes répétitifs sans aucun sens pour lui. Au fil des expériences et des tests, le soigneur réalise sur le pingouin des relevés de température en corrélation avec de nouvelles fissures dans l’espace du laboratoire. Il essaie de les mesurer, voire de corriger les chiffres, mais en vain !

La température de la femelle continue de grimper et passe dans le rouge.

Elle pond un œuf qu'elle refuse de couver puis se cache. Des images d'ouvriers déplaçant la matière, de filets menaçants, de banquise grouillante de vie apparaissent dans son rêve.

