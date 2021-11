De quoi rêvent les pingouins ? Espace Bonnefoy, 18 décembre 2021, Toulouse.

De quoi rêvent les pingouins ?

Espace Bonnefoy, le samedi 18 décembre à 16:00

Spectacle jeune public ———————- **Dès 5 ans** **Cie En votre compagnie** **Dans le cadre des événements Respirez !** **et Noël à Bonnefoy** Dans un laboratoire, deux soigneurs tentent d’apprivoiser un pingouin en lui enseignant des gestes répétitifs sans aucun sens. Les dispositifs mécaniques des expériences se détraquent, hors de contrôle. En utilisant les ressorts de l’humour et de l’émerveillement, ce spectacle aborde l’urgence de la mobilisation pour le climat. **Conception et interprétation** Cécile Guillot Doat et Jean-Marie Doat Une production de En Votre compagnie avec le soutien de la Ville de Millau, le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau, Scène Conventionnée d’intérêt national, Arts en territoire ; du Conseil Régional Occitanie, d’Aveyron Culture ; du Conseil Départemental de l’Aveyron ; de la SPEDIDAM ; d’ODRADEK, Centre de création et de développement pour les Arts de la marionnette dans le cadre du dispositif de compagnonnage ; d’ODYSSUD Blagnac, Scène Conventionnée d’intérêt national ; de la Maison des Jeunes et de la Culture de Rodez, Théâtre des 2 points, Scène Conventionnée d’intérêt national, Arts Enfance Jeunesse ; du Théâtre municipal de Castres. La compagnie est membre de la FAMO, Fédération des arts de la marionnette en Occitanie et de THEMAA, Association nationale des Théâtres de Marionnettes et Arts Associés.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



