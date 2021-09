De quoi la France est-elle le nom ? Collège des Bernardins, 25 septembre 2021, Paris.

De quoi la France est-elle le nom ?

Collège des Bernardins, le samedi 25 septembre à 10:00

Le département de recherche Politique et religions du Collège des Bernardins et La pépinière citoyenne invitent à réfléchir à ce qui constitue la nation française qui porte des idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité, tout en s’inscrivant dans le monde contemporain et dans le projet politique européen. Dans le contexte actuel d’une forte recherche d’identité nationale de la part de nos contemporains, illustré par exemple par l’engouement des Français pour des compétitions sportives où leurs équipes sont engagées, qu’est-ce qui constitue le cœur vivant de la nation française ? À quelques mois également des élections présidentielles et législatives, cette journée tentera d’identifier les grands piliers constitutifs de la communauté nationale qui porte les idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. Ces débats ouvriront des perspectives pour réfléchir au caractère immuable de ce visage de la France et à ses aspects dynamiques. La France telle que nous l’avons reçue est-elle figée ? Cas échéant, sommes-nous prisonniers de cet héritage ? Dans le cas contraire, où allons-nous ? Lister les grands défis que la France a à relever éclairera sur les différentes voies à emprunter pour que la France conserve son intégrité tout en s’adaptant aux contingences des temps contemporains et tout en défendant son appartenance au grand projet politique européen. Une dernière question se posera – purement prospective mais néanmoins capitale – de savoir, quels sont les risques encourus à laisser les « déconstructivistes » à l’œuvre ? Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/de-quoi-la-france-est-elle-le-nom

