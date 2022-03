De qu’elles droits tu parles ? Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières Catégories d’évènement: Armentières

du mardi 1 mars au dimanche 3 avril à Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes

Ces femmes contribuent à son histoire, à a sa transmission et à ses traditions festives. Le dimanche 6 Mars : visite accompagnée de l’expo, suivie de la présentation des 5 Femmes. Dimanche 3 Avril : Visite de accompagnée de l’expo, suivie d’un quiz Ludique Ces trois personnalités armentiéroises illustrent : La féminité, le savoir et la combativité. Elles représentent le “matrimoine” d’Armentières. Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières Nord

