« De Profundis » d’Oscar Wilde au Studio Hébertot Théâtre Le Studio Hébertot, 6 avril 2023, Paris.

Du jeudi 06 avril 2023 au samedi 27 mai 2023 :

jeudi, samedi

de 21h00 à 22h10

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Bénéficiez du tarif préférentiel de 16€ en réservant en ligne (ou avec le mot de passe « PERSPECTIVES » par téléphone ou au guichet).

Venez (re)découvrir ce chef-d’œuvre de la littérature universelle.

« Il me faut à tout prix garder l’Amour dans mon cœur. Si je vais en prison sans Amour, qu’adviendra-t-il de mon âme ? »

En 1897, Oscar Wilde est condamné à deux ans de prison dont quatorze mois de travaux forcés pour homosexualité à la suite d’un procès qui l’a opposé au père de son jeune amant Bosie. Envoyé à la prison de Reading, alors qu’il est usé par les tâches faites pour briser, le directeur du lieu accepte qu’il écrive quelques heures par jour. Et cela aboutit à cette œuvre déchirante, De Profundis.

Ce texte est tout à la fois constat terriblement lucide adressé à son jeune amant, analyse acérée de la morale victorienne et affirmation de ses choix de vie sans concession. Mais, avant tout, par sa poésie, son émotion, ses regrets et la beauté de sa langue, De Profundis est un chef-d’œuvre de la littérature universelle. La mise en scène de notre spectacle et le jeu tout en retenue de Josselin Girard se veulent tout simplement au service de ce joyau.

« Une bouleversante confession. » LE MONDE

« Josselin Girard, la sensibilité à fleur de peau, nous hisse avec lui, progressivement, sur la berge du salut de son âme. » LES TROIS COUPS

« Chef-d’œuvre. « De Profundis » est un miracle de mise en scène et d’interprétation. Josselin Girard [est] inouï de force, de sensibilité, de virtuosité, d’intériorité et de finesse ; inoubliable et tellurique il prolonge la beauté poétique du texte par une présence magnétique. » LA PROVENCE

Théâtre Le Studio Hébertot 78bis Bld des Batignolles 75017 Paris

Crédit photo : Philippe Hanula De Profundis – Cie des Perspectives