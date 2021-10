DE PRISUNIC À MONOPRIX, UNE AVENTURE FRANÇAISE Musée des arts Décoratifs, 2 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 2 décembre 2021 au 15 mai 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 18h

Le Musée des Arts Décoratifs célèbre l’histoire du design pour tous à travers deux des plus grandes enseignes de distribution d’objets du quotidien qui ont su démocratiser le design : Prisunic puis Monoprix.

L’exposition « Le design pour tous : de Prisunic à Monoprix, une aventure française » retrace dans les collections permanentes du musée, à travers plus de 500 œuvres (mobilier, objets et affiches publicitaires), cette aventure créative et engagée, que résume le slogan devenu culte : « Le beau au prix du laid ».

Elle revient sur les plus grands succès des collaborations initiées dans les années 1960 par Prisunic et poursuivies par Monoprix, avec des designers de renom comme Terence Conran, Marc Held, India Mahdavi, Constance Guisset ou Ionna Vautrin, mais aussi des graphistes, photographes et illustrateurs parmi les plus créatifs de leur époque, tels Roman Cieslewicz, Friedemann Hauss et des stylistes, tel Alexis Mabille. La scénographie a été confiée à l’architecte et designer India Mahdavi, qui a elle-même collaboré à deux reprises avec Monoprix.

Musée des arts Décoratifs 107 rue de rivoli Paris 75001

1, 7 : Palais Royal – Musée du Louvre (185m) 1 : Tuileries (269m)



Contact : Musée des Arts Décoratifs https://madparis.fr/

© MAD, Paris / photo : Jean Tholance