De princesse à daronne : 9 mois pour accoucher de mon féminisme ! ESC Simone Iff Rennes, vendredi 15 mars 2024.

Conférence gesticulée Vendredi 15 mars, 18h00 1

Du 2024-03-15 18:00 au 2024-03-15 20:00.

Le centre social de Maurepas et la Maison de quartier de la Bellangerais s’associent pour vous proposer un spectacle :

« De princesse à daronne, 9 mois pour accoucher de mon féminisme » de et par Greta Maurice , spectacle qui retrace avec beaucoup d’humour la transformation et le prise de conscience que la maternité a provoqué chez elle et que d’autres femmes vivent aussi de plus en plus.

ESC Simone Iff 12 bis rue Guy Ropartz Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine