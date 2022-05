De présence et de temps – Mélanie Casano (peinture) – Un été ornais contemporain Saint-Céneri-le-Gérei, 16 juillet 2022, Saint-Céneri-le-Gérei.

2022-07-16 – 2022-09-25 Le Bourg Chapelle du Petit Saint Ceneri

Dans le travail présenté ici, Mélanie Casano avance sur le fil questionnant l’ambivalence de l’être et des choses. Chercher ce chemin entre absence et présence, matière et éther au travers de matériaux qui semblent avoir été laissés là, quelque part, dans un coin oublié. Bois, tôle rouillée, cuivre oxidé, toile de jute. Elle aime œuvrer avec ces éléments pauvres sur lesquels le temps a déjà agi. Ecouter le murmure de ces abandonnés rejoignant ainsi une porte entre ici et ailleurs d’où remonte une présence si pleine qu’elle rassemble les âmes émiettées. Visite libre

