De près, de loin : observer la nature avec Nicolette Humbert Médiathèque Françoise Sagan Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Du jeudi 28 septembre 2023 au dimanche 29 octobre 2023 :

Le samedi 07 octobre 2023

de 14h30 à 17h30

.Tout public. gratuit

Exposition et promenade photographique en compagnie de l’auteure.

A l’occasion des Rencontres photographiques du 10e, la Médiathèque propose une exposition des œuvres photographiques de l’auteure Nicolette Humbert.

Depuis 15 ans, elle sillonne prés, fermes et jardins, elle observe, elle capture et propose aux jeunes lecteurs et lectrices des albums photographiques chez l’éditeur suisse La Joie de lire.

Cet automne, la médiathèque présentera des images photographiques tirées de l’album A la ferme de tout près (La Joie de lire, 2006), de Goëlands et salicorne (La Joie de lire, 2014) ainsi que de très grands formats issus de Potirons et cornichons ((La Joie de lire, 2012).

En vitrine, des ouvrages du Fonds patrimonial Heure joyeuse seront mis en regard des livres de Nicolette Humbert à la manière de Pêche ou fesses ((La Joie de lire, 2022).

Atelier de photographie le 7 octobre :

Se balader, observer, choisir son point de vue et photographier, telles seront vos missions lors de cette promenade avec l’artiste Nicolette Humbert dans le Clos Saint-Lazare. De loin, de tout près, assis, debout ou couché, venez regarder le monde à la manière de l’auteure.

Exposition : du 28 septembre au 29 octobre 2023



Atelier photo animé par l’artiste : samedi 07 octobre 2023 de 14h30 à 17h30 à partir de 8 ans

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Veau_Vache_Cochon_LeDindon_Nicolette_HUMBERT©LaJoieDeLire