Saône-et-Loire EUR 0 14h00 pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents Visite à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation de portes anciennes de maisons du centre ville. Nous chercherons tous ensemble, au détour d’une ruelle, ces marteaux-frappeurs, ancêtres des sonnettes électriques qui décorent encore aujourd’hui les entrées de motifs curieux d’animaux ou de personnages. Réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98 Ouverture des inscriptions le mardi 17 janvier 2023 à 10h. PLACES LIMITÉES Espace patrimoine – 24 Quai des Messageries 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône

