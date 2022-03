DE PORTE EN PORTE Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

EUR 0 ACTIVITÉ FAMILLES

A 10h pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents

Visite à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation de portes anciennes de maisons du centre-ville. Nous chercherons tous ensemble, au détour d’une ruelle, ces marteaux-frappeurs, ancêtres des sonnettes électriques qui décorent encore aujourd’hui les entrées de motifs curieux d’animaux ou de personnages. +33 3 85 93 15 98 ACTIVITÉ FAMILLES

Visite à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d'un guide, pour partir à l'observation de portes anciennes de maisons du centre-ville. Nous chercherons tous ensemble, au détour d'une ruelle, ces marteaux-frappeurs, ancêtres des sonnettes électriques qui décorent encore aujourd'hui les entrées de motifs curieux d'animaux ou de personnages.

