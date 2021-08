Montbrison Lieu de rendez-vous de la visite itinérante " De pont en pont,le long des quais du Vizézy ". Loire, Montbrison De pont en pont, le long des quais du Vizézy Lieu de rendez-vous de la visite itinérante » De pont en pont,le long des quais du Vizézy « . Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Passer sur un pont et franchir le Vizézy sont aujourd’hui des actes banals. Mais ces ponts montbrisonnais peuvent aussi raconter bien des choses. Que disent-ils de l’histoire de la ville ? Du rapport entre les habitants et la rivière avec laquelle ils cohabitent ? Quels messages peuvent-ils bien porter ? – Exposition sur l’histoire des ponts, en plein air, le long des quais.

30 personnes maximum (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

En compagnie d’un guide, parcourez les quais du Vizézy à la découverte de ses ponts et de leur histoire. Lieu de rendez-vous de la visite itinérante » De pont en pont,le long des quais du Vizézy « . 10 rue Marguerite Fournier Montbrison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00

